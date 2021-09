Merkel-Ära brachte berufstätigen Frauen wenig

Angela Merkel ist die längstgediente Regierungschefin in der westlichen Welt. Was brachte es ihren deutschen Geschlechtsgenossinnen?

Zwar arbeiten in Deutschland anteilig mehr Frauen als im Durchschnitt der Industrieländer, ihre Jobs sind jedoch oftmals keine Vollzeitstellen. Der Anteil berufstätiger Frauen in Teilzeit lag 2005, als Merkel ins Amt kam, bei 38,8 Prozent. 2019 war er mit 36,3 Prozent laut Daten der OECD kaum gesunken. Nimmt man an, dass viele dieser Frauen gerne Vollzeitstellen hätten, ist das ernüchternd: In Schweden beispielsweise lag der Anteil der Teilzeitbeschäftigten mit 17,3 Prozent bei weniger als der Hälfte des deutschen Niveaus. In Frankreich war er 20,4 Prozent.