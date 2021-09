Sich schön trinken: Chanel versteigert seine Weinflaschen

In Bordeaux öffnen die Weingüter des Modehauses Chanel ihre Tore für eine Flaschenauktion von Sotheby's.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Chanel'schen Weingüter im französischen Bordeaux wird Mitte Oktober eine Auswahl an Rauzan-Ségla- und Canon-Jahrgängen versteigert. Mehr als sechzig seltene Flaschen sind in der Sotheby's-Auktion enthalten. Die angebotenen Jahrgänge reichen von 1917 bis 2020.

Château Rauzan-Ségla liegt im Weinbaugebiet Margaux. Als Rebsorten sind in Margaux (wie im gesamten Bordelais) Cabernet-Sauvignon, Cabernet Franc, Carménère, Merlot, Malbec sowie Petit Verdot zugelassen. Das Gut umfasst eine Größe von 66 Hektar, wovon 52 ha mit Reben bestockt sind. Das 1760 gegründete, nahe Château Canon liegt rund um die Kirche St. Martin auf bestem Kalkterroir.

Brice Braastad

In der Auktion geht es aber nicht allein um Wein. Einige Lose beinhalten Ausflüge auf die Ländereien der Châteaux, andere eine Besichtigung des Appartements von Gabrielle Chanel.

Die Auktion soll von 15. bis 29. Oktober 2021 in London stattfinden.

(sh)