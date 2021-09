Die Partei ist alles – die simple Philosophie des Herbert Kickl

Verantwortungsbewusstsein? Vernunft? Egal. Es geht um reine Stimmenmaximierung. Die Partei trägt das mit. Und nippt am Wein im Wasserglas.

Kleines Gedankenexperiment, da der mutmaßliche Kleinkriminelle Julian H., alias „Ibiza-Detektiv“, gerade in manchen Kreisen zum großen Kämpfer für Demokratie und Rechtsstaat hochstilisiert wird: Was, wenn es Ibiza nicht gegeben hätte? Und die FPÖ noch in der Regierung wäre? Hätten wir dann schon Herdenimmunität? Weil: Die FPÖ als Vizekanzlerpartei hätte staatstragender agieren müssen. Auch den Rest der Gesellschaft im Blick. Die normative Kraft des Faktischen im Regierungsgeschäft sozusagen. Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein wäre möglicherweise das oberste freiheitliche Impf-Testimonial gewesen, unermüdlich unterwegs, auch noch den hinterwäldlerischsten Blauen zum ersten und zweiten Stich zu bewegen.