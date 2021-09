Digitale Kommunikation für die Medizin

Drucken

Hauptbild • Drei bietet für das Gesundheitswesen einzigartige Lösungen, damit Mediziner heute schon die Technik von morgen einsetzen können. • (c) unsplash

Mit dem hochsicheren Gesundheitsnetzwerk HEALIX ist Telekommunikations-Anbieter Drei Technologieführer. Dieses leistungsstarke Netz ermöglicht breitbandigen Datenaustausch zwischen allen Gesundheitsdiensteanbietern. Es kann für e-Health- und/oder ELGA-Dienste ebenso genutzt werden wie für Videokonferenzen, Telekommunikation oder Archive. HEALIX ist auch mobil. Über ein Tablet mit spezieller App hat diese Technologie im Rahmen der Covid-19-Impfaktion die vollständige und standardisierte digitale Impfdokumentation etwa bei Impfaktionen in Schulen, im Bus, im Supermarkt oder in der Disco ermöglicht.

Diese Lösungen von Drei lassen erahnen, wie sich die Digitalisierung für die Medizin in Zukunft entwickeln wird und welche Vorteile sie für alle Player auf diesem Gebiet – von der Wissenschaft über sämtliche Gesundheitsanbieter von den Praktikern bis zu den Krankenanstalten sowie Einrichtungen des Sozialwesens und nicht zuletzt für den Patienten – bringen wird. Telemedizin, Teleradiologie, Telepathologie, künstliche Intelligenz und Robotik werden noch in diesem Jahrzehnt neue Möglichkeiten eröffnen.

Schon heute nutzen Mediziner HEALIX für Fernbefundungen in der Radiologie oder ein digitales Konzil, bei dem Spezialisten an unterschiedlichen Orten gemeinsam in einem Chat beraten und dabei auf alle relevanten Diagnosedaten in Echtzeit Zugriff haben. Bald werden solche Lösungen dafür sorgen, dass Spitzenexpertise auch außerhalb der großen Zentren dort zur Verfügung steht, wo sie gebraucht wird. Die Ressourcen des Gesundheitssystems können effizienter eingesetzt werden. In Verbindung mit e-Card und ELGA werden die neuen Technologien wesentlich dazu beitragen, die Gesundheitsdienstleistungen arbeitsteiliger und unter Erhöhung der Qualität der medizinischen Betreuung zugleich kostengünstiger zu gestalten.

Drei will als Technologieführer diese Entwicklung entscheidend mitgestalten. HEALIX, das schnellste 5G Netz des Landes und ein komplettes Kommunikationsangebot für Mediziner bilden schon heute die Grundlage dafür.