Ex-Osram-Chef wird CEO bei Tiroler Gasmotorenhersteller Innio

Das Tiroler Paradeunternehmen Innio holt einen bekannten Topmanager an die Spitze: Olaf Berlien soll als neuer CEO das Wachstum vorantreiben.

Olaf Berlien wird neuer CEO des Gasmotorenherstellers INNIO

• Früherer Osram-CEO Berlien folgt zum 1. Oktober 2021 auf Carlos Lange

• Carlos Lange wechselt wie geplant in den Beirat des Unternehmens

• INNIO-Chairman Peter Grosch: „Olaf Berlien wird an die erfolgreiche Arbeit von Carlos

Lange anknüpfen und den Wachstumskurs von INNIO vorantreiben.“

Olaf Berlien wird mit 1. Oktober President und CEO beim österreichischen Gasmotorenhersteller Innio. Der frühere Chef des börsenotierten Licht- und Sensorspezialisten Osram tritt die Nachfolge von Carlos Lange an, der dem Unternehmen nach Jahren erfolgreicher Arbeit erhalten bleibt und, wie schon länger geplant, auf eigenen Wunsch in den Unternehmensbeirat wechselt.

Das aus den Jenbacher Werken hervorgegangene und in US-Besitz stehende Unternehmen Innio ist ein führender Anbieter von Gasmotoren und Dienstleistungen für die Energieerzeugung und Gasverdichtung mit erneuerbaren Gasen, Erdgas sowie auf Basis von Wasserstoff. Mit den Jenbacher und Waukesha Gasmotoren trägt Innio zur Energieversorgung von Gemeinden, der Industrie und Öffentlichkeit bei.

Innio hat die Unternehmenszentrale in Jenbach, weitere Hauptbetriebsstätten liegen in Welland, Ontario, Kanada, sowie in Waukesha, Wisconsin, USA. Mit rund 3500 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Die Gasmotoren von Innio dienen als Absicherung für die volatile Energieversorgung aus erneuerbaren Energien und unterstützen damit den Ausbau grüner Energien. Innio bietet auch eine Reihe von Gasmotoren an, die mit Wasserstoff betrieben werden können, und wird diese Option ab 2022 auf alle Gasmotoren erweitern.

Der künftige President und CEO Olaf Berlien hat umfassende Erfahrung im Anlagenbau der Gas- und Ölindustrie sowie in der Automobil- und Halbleiterindustrie. In den vergangenen 30 Jahren war er in führenden Positionen als Vorstand und Geschäftsführer von Technologiefirmen wie IBM, Carl Zeiss, Thyssenkrupp Technologies und ThyssenKrupp Elevator sowie Exyte tätig. Zuletzt fungierte Berlien sechs Jahre lang als CEO von Osram, einem weltweit führenden Hersteller in der halbleiterbasierten Licht- und Sensorindustrie, der vom steirischen Chip- und Sensorenhersteller ams übernommen wurde. „Olaf Berlien wird an die erfolgreiche Arbeit von Carlos Lange anknüpfen und den Wachstumskurs von Innio vorantreiben“, ist Innio-Chairman Peter Grosch überzeugt.