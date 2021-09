Neue ORF-Sitcom: Vitásek ist jetzt Therapeut und hat eine Schildkröte

Zehn Wochen lang läuft ab heute nach „Walking on Sunshine“ (Staffel 3) die Sitcom „Familiensache": Österreichischer Humor, nur teilweise zündend.

Der ORF hat jetzt eine Generaldirektorin. Und Österreich eine Bundeskanzlerin, die der ORF-Chefin das Leben schwer macht. Also alles erfunden, aber irgendwie auch wieder nicht in der ORF-Comedy „Walking on Sunshine“, die diesen Montag in die Verlängerung geht. Mehr Programm „Made in Austria“ hat der ORF den Zuschauern versprochen. Auch weil mit US-Einheitsware keine Quoten (mehr) zu machen sind. Heute löst er dieses Versprechen doppelt ein - denn es gibt eine neue Sicom aus Österreich.