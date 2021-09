Lufthansa will den Staat von Bord haben

Eine milliardenschwere Kapitalerhöhung soll ermöglichen, dass die Staatshilfe noch vor dem Jahresende zurückgezahlt wird.

Wien. Dass Lufthansa-Chef Carsten Spohr keine große Freude mit dem Staat als Miteigentümer hat, machte er bereits im Vorjahr klar, als die Fluglinie auf die milliardenschwere Liquiditätshilfe angewiesen war, um die Coronakrise zu überstehen. Nun kann es dem Chef der AUA-Mutter aber nicht schnell genug gehen, die Bundesrepublik Deutschland von Bord zu bekommen. Wie bereits vor Wochen angekündigt, gab die Lufthansa Sonntagabend bekannt, dass dafür nun eine Kapitalerhöhung beschlossen wurde.

Rund 2,14 Mrd. Euro will das Unternehmen zwischen 22. September und 5. Oktober lukrieren. Konkret sollen dafür knapp 600 Mio. Stück neuer Aktien mit einem Bezugspreis von 3,58 Euro je Anteilsschein an die bestehenden Aktionäre verkauft werden. Der Bezugspreis liegt damit deutlich unter dem aktuellen Börsenwert von etwa 8,30. Grund für diesen deutlichen Abschlag dürfte unter anderem sein, dass die Aktionäre beim Einstieg des Staates im Vorjahr ebenfalls deutlich verwässert wurden. Dieser durfte damals rund 120 Mio. Aktien zum Preis von 2,56 Euro je Papier erwerben.

Zusätzlich beteiligte sich Berlin aber auch in Form von stillen Beteiligungen an der Lufthansa. Die Fluglinie benötigte dabei viel weniger als die in Summe möglichen neun Mrd. Euro und zahlte eine Milliarde bereits im Frühjahr zurück. Nun sollen die zwei verbliebenen Beteiligungen mit in Summe 2,5 Mrd. Euro getilgt werden. Die ersten 1,5 Milliarden Euro sollen im Oktober, der Rest bis zum Jahresende fließen.

„Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir das Stabilitätspaket nur so lange in Anspruch nehmen werden, wie es notwendig ist“, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. „Wir sind daher stolz darauf, dass wir unser Versprechen nun einlösen und die Maßnahmen schneller zurückzahlen können als ursprünglich erwartet.“ Nun könne man sich voll auf die Transformation der Lufthansa konzentrieren. Wegen der weltweiten Impffortschritte und der Aufhebung von Reisebeschränkungen spürt die Fluglinie eine anziehende Nachfrage und erwartet für das Sommer-Quartal einen bereinigten operativen Gewinn.

Die aktuellen Buchungen deuten demnach auf eine anhaltende Nachfrageerholung hin. Ähnlich wie im Juli und August rechnet der Konzern damit, dass die Passagierzahlen in den kommenden Monaten rund die Hälfte des Niveaus von 2019 erreichen werden, gestützt durch einen spürbaren Anstieg von Geschäftsreisen. Zudem sorge die Luftfracht weiter für viel Schwung.

Binnen zwei Jahren muss der Bund dann seinen verbliebenen Aktienanteil von 15,9 Prozent an der Lufthansa wieder verkaufen – wenn er an der Kapitalerhöhung teilnimmt und seine Beteiligung nicht ohnehin verwässern lässt. Berlin ließ am Sonntagabend offen, ob und in welcher Höhe der Staat nochmals frisches Kapital beisteuert. Man werde sich dazu nach nach Abschluss der Kapitalerhöhung äußern, hieß es. Nimmt er seine Bezugsrechte wahr, würde ihn das rund 340 Millionen Euro kosten. Er könnte aber auch einen Teil seiner Bezugsrechte verkaufen und so neue Aktien zeichnen. Die Börse reagierte trotz des starken Abschlages positiv auf die Ankündigung. Die Freude über das Ende der Staatsbeteiligung überwog bei den Investoren.(jaz/Reuters)



