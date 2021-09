Brexit-Folge: Der Konflikt um Nordirland eskaliert

Großbritannien hat mit Drohungen an die EU, notfalls zu Grenzkontrollen gegenüber Irland zurückzukehren, den Bogen überspannt. Nun mischen sich auch die USA ein.

Wenn der britische Premierminister, Boris Johnson, heute, Dienstag, zum lang erhofften Tête-à-Tête mit US-Präsident Joe Biden gebeten wird, steht nicht nur der Austausch von Nettigkeiten auf der Tagesordnung. Ganz oben auf der Agenda steht für die Gastgeber auch die Krise in Nordirland, wo der Streit um das Protokoll zum Brexit-Vertrag weiter für schwere Verwerfungen sorgt. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, warnte die Briten zuletzt bei einem Besuch in London: „Wenn es zu einer Zerstörung des Karfreitagsabkommens kommt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir uns auf ein bilaterales Handelsabkommen einigen werden.“

Das Karfreitagsabkommen von 1998 ist die Grundlage für den Friedensprozess in Nordirland und beendete die 30-jährigen „Troubles“ zwischen katholischen Nationalisten und protestantischen Unionisten, die 3600 Todesopfer gefordert hatten. Die Vereinbarung sieht offene Grenzen zwischen dem protestantischen Nordirland, das Teil von Großbritannien ist, und der katholischen Republik Irland vor. Um diese offenen Grenzen auch nach dem Brexit sicherzustellen, wurde im britischen EU-Austrittsabkommen ein Protokoll vereinbart, das einen – vorerst auf vier Jahre befristeten – Verbleib Nordirlands im EU-Binnenmarkt vorsieht. Infolgedessen müssen Waren an der Grenze zwischen Nordirland und Großbritannien kontrolliert werden.

Dies war von der Regierung Johnson ganz anders versprochen worden: „Nur über meine Leiche“ werde es eine solche Grenze geben, hatte er einst versprochen. Seit Inkrafttreten des EU-Austritts sind diese Bestimmungen aber in Kraft – und mit gravierenden Folgen: Britische Ausfuhren nach Nordirland sind in den ersten sechs Monaten 2021 mit einem Minus von 20 Prozent „kollabiert“, wie das Central Statistics Office meldet. In Supermärkten bleiben Regale leer, für 900 Medikamente fehlt plötzlich die Zulassung.

Diese Schwierigkeiten haben schwere politische Folgen, am meisten für die Democratic Unionist Party (DUP), die gemeinsam mit der nationalistischen Sinn Féin gemäß dem Karfreitagsabkommen in Belfast eine Konzentrationsregierung führt. Ihr neuer Parteichef, Jeffrey Donaldson, verlangt nun ultimativ eine Neuverhandlung des Nordirland-Protokolls, andernfalls droht er mit dem Austritt seiner Partei aus der Regierung.

Die DUP befindet sich gleich mehrfach unter Druck. Zum einen war die Partei ein Verfechter eines harten Brexit, obwohl die Nordiren mehrheitlich gegen den EU-Austritt gestimmt hatten. Dass sie von den Konservativen in London erst benützt und dann fallen gelassen wurden, dämmert vielen in der DUP erst jetzt. Infolge des Autoritätsverlusts der Partei geben im Lager der Unionisten heute radikalere Gruppen den Ton an, die keine Neuverhandlung, sondern eine ersatzlose Streichung des Protokolls verlangen: „Es wird die Union (mit Großbritannien, Anm.) umbringen“, sagt etwa Jim Allister von der Traditional Unionist Voice (TUV).

Nicht vergessen sind auch die schweren Unruhen im April, und Donaldson warnt: „Wenn die Angst der Menschen weiter zunimmt, werden wir sie bald wieder auf der Straße sehen.“ Dennoch lassen jüngste Umfragen die Drohung der DUP mit einem Rückzug aus der Regierung eher leer erscheinen: Bei den Unionisten liegt die TUV mit 14 Prozent vor der DUP mit 13 Prozent. Der erste Platz ginge unangefochten an Sinn Féin mit 25 Prozent, jene Partei, deren Endziel die Wiedervereinigung Irlands ist. Die Unionisten sind also dabei, sich ihr eigenes Grab zu schaufeln.

Drohungen an Brüssel

Schützenhilfe aus London kommt von Brexit-Staatssekretär David Frost. In seiner bärbeißigen Manier warnt er Brüssel davor, „nicht unsere Bereitschaft zu unterschätzen“, durch Anrufung von Paragraf 16 die Notbremse zu ziehen und das Protokoll einseitig auszusetzen. Das würde nicht weniger als Kontrollen an der inneririschen Grenze bedeuten. Doch der Brexit-Beauftragte der EU, Maroš Šefčovič, denkt nicht an Neuverhandlung: „Das würde nur Instabilität, Unsicherheit und Unberechenbarkeit bedeuten.“ Frost erwiderte verärgert: „Wir erwarten, dass unsere Position ernst genommen wird.“

Hinter dem Krieg der Worte gibt es aber von beiden Seiten auch pragmatische Ansätze. Dass London sich zuletzt unbefristet die Übergangsfristen für die Einführung längst überfälliger Warenkontrollen genehmigte, wurde in Brüssel lakonisch „zur Kenntnis genommen“. Ebenso mussten die Briten angesichts akuter Versorgungsengpässe und mangelnder Vorbereitung die Zollkontrollen für EU-Importe aufschieben.

Von Premierminister Johnson war nicht viel zu hören. Gegenüber Biden wird er aber nicht um eine Antwort umhinkommen: Die USA sind eine der Garantiemächte des Karfreitagsabkommens, die irische Lobby im Land ist einflussreich und der US-Präsident hat sich wiederholt stolz zu seinen irischen Wurzeln bekannt. Das von London so dringend erwünschte Handelsabkommen mit den USA als Alternative zur EU hat für Washington offenbar nicht dieselbe Priorität: „Wir brauchen erst einmal einen gemeinsamen Pfad“, so Pelosi.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.09.2021)