Klima-Proteste spitzen sich zu

Der Massenprotest der „Fridays“-Jugend wurde kontroverser – und hat trotz der Brisanz der Klimakrise an Zugkraft verloren. Was in dieser Woche von den Aktivisten zu erwarten ist.

Die erste Aktion dieser Woche, die eine Woche des Klimaprotests werden soll, war am Montag schnell vorbei: Vier Aktivistinnen und Aktivisten von „Extinction Rebellion“ (XR) spazierten kurz nach neun Uhr unter dem Vorwand, man habe einen Termin, in die SPÖ-Zentrale, rollten ein Banner aus dem Fenster und hielten eine Rede zur Straße, vor allem über den Straßenbau in der Donaustadt.