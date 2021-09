Burgenland: Das ganz andere Österreich

Hundert Jahre Burgenland: „Möge dieses Gebiet, welches viel zu wenig gewürdigt ist, sich besseren Besuches erfreuen“, hieß es schon im Jahr 1889.

Steigt man hinauf zur Franz-Josephs-Warte, einem nostalgischen Aussichtsturm oberhalb von Donnerskirchen, so hat man an guten Tagen fast das gesamte Burgenland im Blick. Im Zen­trum schimmert, wie eine riesige Spiegelscherbe, der Neusiedler See. Nördlich davon zieht sich die Parndorfer Platte bis zum Donautal hin. Nach Süden zu wogen die Hügel des Mittel- und Südburgenlandes. Im Osten aber, jenseits des Sees, geht der Blick ins Ungefähre, findet weder Halt noch Grenze. Dort fängt die Puszta an, der westlichste Zipfel des eurasischen Steppengürtels. Nicht die Höhe macht schwindlig, sondern die Weite. Man könnte elftausend Kilometer von hier bis Wladiwostok reiten und müsste dabei weder zufüttern noch nennenswerte Erhebungen überwinden. Doch die meisten Gäste verbieten sich den Gedanken an solche Eskapaden. Für sie endet hier, wie zu den Zeiten des Eisernen Vorhangs, immer noch die Welt. Und so entgeht ihnen, dass zugleich etwas Neues, gänzlich anderes beginnt.