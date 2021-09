Geimpft? Gelogen? Geklagt! Herbert Kickls 3G

Der FPÖ-Chef will PR-Berater Rosam wegen einer Aussage über ihn belangen. Aber hat er damit Chancen?

Eines will FPÖ-Chef Herbert Kickl keinesfalls sein: gegen Corona geimpft. Umso mehr ärgert ihn eine Aussage des PR-Beraters Wolfgang Rosam, gegen die Kickl nun klagen will. Rosam hatte auf dem TV-Sender Oe24 Folgendes erklärt: „Es gibt ja ganz böse Zungen – muss ich aufpassen, was ich jetzt sage. Ich sage es jetzt nicht, dass es so ist, aber ich habe gehört, er wäre schon geimpft, heimlich. Also wenn man das beweisen könnte, das wäre natürlich der Überhammer, dann hätten wir morgen einen Rücktritt.“ Aber was sagen Rechtsexperten dazu? Hat Kickl eine Chance, dagegen zu klagen?