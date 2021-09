Mit Alpenwasser gegen die Epidemie

Die Seuche nähert sich, reinstes Nass soll die Wiener schützen: „Walzer in Zeiten der Cholera“ erzählt, wie der Bau der Hochquellenleitung zum Wettlauf gegen die Zeit wurde. Begleitet von Weltausstellungsfieber, Börsenkollaps und toten Hotelgästen.

Am Morgen des 24. Oktobers kehrte gegen alle Wahrscheinlichkeit der Spätsommer zurück, als wollte er Wien mit ein bisschen Glanz auf den Pfützen für die Verluste entschädigen.“ Die Rede ist hier vom 24. Oktober des Jahres 1873. Am 1. Mai war die Wiener Weltausstellung eröffnet worden. Acht Tage darauf, am „schwarzen Freitag“, kollabierte die Wiener Börse. Zugleich hatte die Cholera Wien erreicht.

Der 24. Oktober, mit dem der aus Wien gebürtige, in Deutschland lebende Journalist Alexander Bartl sein Buch „Walzer in Zeiten der Cholera“ eröffnet, ist dennoch ein Festtag. Wir erleben diesen Tag mit ihm am Schwarzenbergplatz, wo aus dem neuen Hochstrahlbrunnen zum ersten Mal Wasser herausschießt – Höhepunkt der Eröffnung der ersten Wiener Hochquellenwasserleitung. Die Geschichte dieser anfangs vielen Zeitgenossen verrückt erscheinenden Idee, Wasser von den Gipfeln der Alpen nach Wien zu leiten, verwebt Bartl mit der letzten Wiener Cholera-Epidemie und dem Treiben rund um die Wiener Weltausstellung.

Gerade auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist das ein großartiger Stoff. Denn gegen Ende wurde der Bau der Leitung auch ein Wettlauf gegen die Zeit: konkret gegen den Vormarsch der durch unsauberes Wasser verbreiteten Cholera aus Galizien und Ungarn.