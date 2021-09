ÖBB müssen auf neue Stadler-Doppelstockzüge länger warten

Bundesverwaltungsgericht erklärte Auftragsvergabe an Schweizer Anbieter laut "Standard" für nichtig. Der Grund: Die digitale Signatur der Schweizer gilt in der EU nicht.

Der Zeitplan der ÖBB-Zugbeschaffungen gerät laut "Standard" gehörig in Verzug. Nach dem Debakel in Vorarlberg, wo es seitens des Zugausrüsters Alstom/Bombardier Lieferprobleme bei von den ÖBB bestellten 21 Nahverkehrszüge gab, geht es nun um eine auf 400 Millionen Euro taxierte Bestellung von Doppelstockzügen des schweizerischen Anbieters Stadler Rail für den Einsatz in Niederösterreich und Wien, berichtete die Zeitung am Montagnachmittag online.

Der Grund: Das Bundesverwaltungsgericht (BvWG) erklärte die Zuschlagserteilung an Stadler Rail am 10. September für nichtig, weil die Angebotsprüfung durch die ÖBB-Personenverkehr AG fehlerhaft gewesen sein soll, wie die Zeitung aus ÖBB-Aufsichtsratskreisen erfahren haben will. Demnach hatte Stadler sein Angebot mit digitaler Signatur abgezeichnet, allerdings nicht mit der richtigen. Denn die schweizerische Version der elektronischen Unterschrift werde in der EU nicht anerkannt, heißt es in dem Bericht. Die Schweiz sei zwar Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), aber die verwendete Signatur sei offenbar nicht grenzüberschreitend gültig.

Erkannt habe diesen Mangel jedoch nicht Alstom Transport Austria, wie die vom französischen Bahntechnikkonzern Alstom übernommene Bombardier Transportation Austria seit der Übernahme heißt. Alstom hatte im August gegen die Vergabe des Millionenauftrags an Stadler Einspruch beim BvWG erhoben: Bei der Verhandlung am 17. August habe der Richter die Legitimation des von Stadler gelegten und von der ÖBB zugelassenen Angebots überprüft und den gravierenden Mangel festgestellt, so der "Standard". Nun habe die Staatsbahn ein veritables Problem: Sie habe außer Stadler kaum mehr Anbieter für das nun folgende erneute Ausschreibungsverfahren.

"Wer seinen ganzen Fokus nur auf billige Tickets legt, verliert den Blick auf das Wesentliche. In diesem Fall auf eine korrekte und professionelle Beschaffung von Zügen", reagierte der niederösterreichische Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) auf die sich abzeichnende Verzögerung. Gleichzeitig drängte er auf eine rasche Zusicherung von ÖBB und Verkehrsministerium, "dass vereinbarte Angebotsausweitungen nicht in Gefahr sind".

(APA)