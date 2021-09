666 T-Shirts: Jean Paul Gaultier feiert Lil Nas X

Der Modedesigner Jean Paul Gaultier lässt mit 666 Mesh-Tops das neue Album des Rap-Künstlers Lil Nas X hochleben.

In der Mode ist es nie schlecht zu wissen, wenn es in der Popkultur einen neuen Visionär gibt. Der Designer Jean Paul Gaultier hat da schon oft ein gutes Händchen gezeigt: Angefangen bei Madonnas Spitz-BH, Relikt ihrer „Blonde Ambition"-Tour, über Björk und Beth Ditto - und für Österreich relevant, natürlich Conchita Wust -, feiert er aktuell einen Rap-Star aus den USA. Anlässlich der Veröffentlichung des Debütalbums „Montero" von Lil Nas X haben sich der Musiker und der Designer zusammengetan, um ein auf 666 Stück limitiertes Mesh-Top zu entwerfen.



Die Zahl kommt natürlich nicht von ungefähr: Die „Number of the Beast“ mit einer satanischen Konnotation verweist auf das Kokettieren von Lil Nas X mit dem Leibhaftigen in seinen Songs. Eine überarbeitete Version des Nike-Airmax, die Lil Nas X im Frühjahr mit dem Künstlerkollektiv MSCHF entwarf und die ebenfalls mit dem Teufel spielte, mussten der Musiker und seine Kodesigner nach einer von Nike angestrengten Klage in der Folge zurückziehen.

Das 1994 erstmals vorgestellte Longsleeve hat damit seinen Weg zurück in den Zeitgeist von 2021 gefunden - wie aktuell vieles aus den Kleiderschränken der Neunziger. Die überarbeitete Version schließt nun aber die fantasievollen LGBTQI+-Bilder des US-amerikanischen Künstlers mit ein. Für diese Kapselkollektion haben sich so gesehen auch zwei Vorreiter getroffen. Einer der ersten offen homosexuell lebenden Modedesigner und einer der ersten (der Erste?) offen homosexuell lebende, männliche Rapstar.

Jean Paul Gaultier X Lil Nas X

Die Kapselkollektion Jean Paul Gaultier X Lil Nas X

ist seit 20. September auf Vorbestellung zu je 333 Euro/Stück online verfügbar.

(sh)