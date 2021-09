13-Jährige missbraucht: Prozess in Klagenfurt gestartet

Die Staatsanwaltschaft beantragte für den einen der beiden mutmaßlichen Täter die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

In Klagenfurt müssen sich ein 21-Jähriger und ein 15-Jähriger am heutigen Dienstag vor dem Landesgericht verantworten. Sie stehen in Verdacht, ein 13-jähriges Mädchen missbraucht und die Tat gefilmt zu haben. Für die Dauer der Verhandlung wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Ob es noch am Dienstag ein Urteil geben wird, ist noch unklar.

Im Frühjahr sollen die zwei jungen Männer im Bereich der Klagenfurter Sattnitz ein 13-jähriges Mädchen betrunken gemacht und missbraucht haben. Ihnen wird schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen und pornografische Darstellung Minderjähriger vorgeworfen. Für den 21-jährigen Erstangeklagten sah das Strafmaß bei einer Verurteilung eine Haftstrafe von fünf bis 15 Jahren vor. Die Staatsanwaltschaft beantragte für den 21-Jährigen, der bereits vorbestraft ist, zusätzlich die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Der Andrang beim Prozess war dementsprechend groß. So waren auch die Familien der Angeklagten im Verhandlungssaal anwesend. "Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen. Wir haben hier eine sehr junge Betroffene und junge Angeklagte", verkündete Richter Alfred Pasterk gleich zu Beginn der Schöffenverhandlung. Wie sich die beiden Angeklagten verantworten würden, war zu Prozessbeginn unklar. Der Prozess war bis 16 Uhr anberaumt.

(APA)