Grazer Neos wollen "Talentschulen" einführen

Bildungseinrichtungen sollen sich um 20 Prozent mehr Personalbudget bewerben können, sagt Spitzenkandidat Pointner. Jede Schule brauche einen Psychologen.

Der Spitzenkandidat für die Grazer Gemeinderatswahlen am 26. September Philipp Pointner und der steirische Landtagsklubchef Niko Swatek haben am Dienstag bei einer Pressekonferenz "Talentschulen" für die Steiermark gefordert. Besonders jene Bildungseinrichtungen, bei denen die Pinken derzeit Nachteile für Kinder orten, sollen sich um 20 Prozent mehr Personalbudget bewerben können. Außerdem sei für jede Schule ein eigener Schulpsychologe oder -psychologin nötig.

Laut Swatek sollen "jene Schulen mit den größten Problemen zu den besten Schulen werden". Vorbilder für solche Talentschulen sehen Neos in London aber auch im deutschen Nordrhein-Westfalen. Mit den 20 Prozent mehr Personalbudget könnten besonders mehr IT-Pädagoginnen und -Pädagogen oder auch Betreuungspersonal für Kinder, die mehr Aufmerksamkeit brauchen, finanziert werden. Lehrer, die oftmals nicht gerne an Schulen mit beispielsweise hohem Migrationshintergrund bei den Schülern unterrichten, möchten Neos mit monatlich 350 Euro zusätzlichem Gehalt locken.

Pointner unterstrich, dass es auch in Graz an manchen Schulen Benachteiligungen für die Schüler geben würde. Lehrer seien dort oft überfordert: "Sie sollen pädagogisch wirken, sind oft aber mit psychologischen Problemen konfrontiert." Daher brauche es für jede Schule einen Psychologen oder eine Psychologin. Derzeit stünden für rund 600 Grazer Klassen neun Vollzeit zur Verfügung. 49 zusätzliche Psychologen seien aber aus Sicht von Neos allein in Graz nötig. Diese würden pro Jahr rund 2,45 Millionen Euro kosten. Das sei finanzierbar, beispielsweise durch eine Reduzierung der Parteienförderung.

(APA)