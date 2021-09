Corona: Wien geht wieder Sonderweg

2G für Nachtgastro und größere Events: Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gab bei einer Pressekonferenz bekannt, dass ab 1. Oktober in Wien andere Regelungen als im Rest Österreichs gelten werden.

Wien geht bei den Corona-Maßnahmen wieder einen Sonderweg: Derzeit gibt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nach Beratungen mit Experten die Regelungen für den Herbst bekannt. Dazu zählt unter anderem eine 2G-Regel für Gäste in der Nachtgastronomie und für größere Events sowie eine FFP2-Maskenpflicht für Kunden im gesamten Handel. Die 2G-Regel gilt ab 12 Jahren.

In der Gastro gilt eine sogenannte „2-1/2-G-Regel": Das bedeutet man muss geimpft, genesen oder per PCR getestet sein. Die Maßnahmen gelten ab dem 1. Oktober, einem Freitag, und vorerst einen Monat lang. Ludwig will mit den strengeren Regeln die Impfquote erhöhen.

In Wien gelten bereits jetzt strengere Regeln als in den anderen Bundesländern. So ist etwa in allen Geschäften eine Maske Vorschrift, allerdings reicht für Geimpfte und Genesene ein einfacher Mund-Nasen-Schutz. Die selben Regeln gelten in Museen, Bibliotheken und Büchereien. PCR-Tests sind in Wien zudem inzwischen nur mehr 48 und nicht mehr 72 Stunden gültig.