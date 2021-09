Wiener Neustadt: Französische Revolution ohne Männer

(c) Andrea Klem

Was für ein Mann! Nina C. Gabriel als Danton, hinter ihr: Judith Richter.

Vier Frauen spielen Georg Büchners Drama „Dantons Tod“ beim Theaterfestival „Bloody Crown“ in den Kasematten vor verspiegelter Rückwand.

„Dantons Tod“ ist kein reines Männerstück. Zwar waren die Protagonisten der Französischen Revolution, an deren originale Reden sich Georg Büchner recht genau hielt, sehr wortreich. Doch auch Frauen hatten einiges zu sagen. Sie trugen wesentlich zu dieser Zeitenwende bei, die 1789 begann, 1794 in die totale Selbstzerfleischung der neuen Führung überging und schließlich in der Schreckensherrschaft Napoleon Bonapartes endete.