Bande geschnappt: Über 350 Fahrräder gestohlen

Der Verkauf der gestohlenen Fahrräder dürfte über 10.000 Euro Gewinn eingebracht haben.

Ermittler des Landeskriminalamts Wien haben zehn Verdächtige ausgeforscht, die in Wien über einen längeren Zeitraum hinweg über 350 Räder gestohlen und an einen Hehler weiterverkauft haben sollen. Neun Personen wurden festgenommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Der mutmaßliche Hehler, ein in Tadschikistan geborener 40-jähriger Mann, dürfte durch den Verkauf der gestohlenen Fahrräder einen Gewinn von mehr als 10.000 Euro erzielt haben. Er soll die gestohlenen Fahrräder demnach für einen geringen Preis gekauft und diese in seinem Fahrradgeschäft in Wien-Brigittenau mit einem hohen Zuschlag weiterverkauft haben. Der 40-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.