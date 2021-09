Clown erstattet Anzeige gegen Frau nach Attacke auf sie

Der Mann habe ein ungutes Gefühl gehabt, weil die Frau zu nahe an seiner Tasche gesessen sei. Daraufhin kam es zur Auseinandersetzung.

Jener Clown, der in der Neubaugasse in Wien eine Frau attackiert haben soll, hat am Dienstag zum Gegenschlag ausgeholt. „Der ,Clown' ist heute Mittag in die Polizeiinspektion Kandlgasse gekommen, um Anzeige gegen die unbekannte Frau zu erstatten", hieß es seitens der Polizei.

In der ersten Befragung gab er laut Polizei an, seine Tasche mit diversen Utensilien auf eine öffentliche Bank gestellt zu haben. Die spätere Kontrahentin habe sich sehr nahe zu der Tasche gesetzt, sodass er „ein ungutes Gefühl bekommen hat". Dann habe er sie gebeten, sich etwas von der Tasche weg zu setzen oder eine andere Bank aufzusuchen, woraufhin die Frau ihn „beschimpft, getreten und mit einer Tasche geschlagen“ habe. Bei dem folgenden Handgemenge will sich der 61-jährige Österreicher lediglich „gewehrt" haben.

Der Clown wollte den Zwischenfall nach eigenen Angaben zunächst auf sich beruhen lassen. Aufgrund der medialen Berichterstattung, die großteils gegen ihn gerichtet gewesen sei, habe er sich nun zur Anzeige gegen Unbekannt entschlossen. Die Frau ist bis dato noch unbekannt.