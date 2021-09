Margit König: Der Zoo, ihr Atelier

(c) Caio Kauffmann

Margit König malt seit 30 Jahren Tiere in Schönbrunn. Ein (kleiner) Teil ihrer Arbeiten ist ab Donnerstag im Elefantenhaus zu sehen.

Bei ihren Studienkollegen, erinnert sich Margit König, waren die Exkursionen in den Tiergarten immer eher unbeliebt. Denn (lebende) Tiere, die in der Regel nicht geduldig still sitzen, ehe man sie fertig porträtiert hat, sind durchaus herausfordernde Motive.

Während die meisten ihrer Kollegen also recht froh waren, als die Pflicht-Malstunden im Zoo vorüber waren, „bin ich“, sagt König, „einfach hängen geblieben“. Heute, 30 Jahre später, kommt König noch immer fast täglich in den Schönbrunner Tiergarten (nur sonntags nicht, da ist ihr zu viel los), ausgestattet mit Klappsessel, Zeichenpapier und Malutensilien, um die Bewohner des Zoos zu malen.