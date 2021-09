Hahn kritisiert gefährliche Tendenzen, EU-Recht in Mittelosteuropa aufzuweichen.

Haushaltskommissar Johannes Hahn rechtfertigt die einbehaltenen EU-Zahlungen an Länder mit Rechtsstaatsproblemen und kündigt weitere solche Schritte an. Die Sparauflagen für hoch verschuldete Länder will er neu organisieren.

Die Presse: Die EU-Kommission hält Gelder für Ungarn und Polen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds zurück – 7,2 Milliarden bei Ungarn, 40 Milliarden Euro bei Polen. Damit soll die Rechtsstaatlichkeit in den beiden Ländern durchgesetzt werden. Ist das Erpressung, wie die beiden Regierungen behaupten?

Johannes Hahn: Nein. Wir wenden bei allen Mitgliedstaaten etwas an, was aus den jeweiligen Semesterempfehlungen hervorgeht. Dieses System existiert seit über zehn Jahren. Im Fall Ungarn steht darin: Bekämpfung von Korruption. Das gilt es jetzt auch im Rahmen dieses Reform- und Resilienzfonds zu berücksichtigen. Wir halten nichts zurück, sondern diese Voraussetzungen müssen zuerst verhandelt und Teil der Vereinbarung werden.

Im Herbst wird der neue Rechtsstaatsmechanismus umgesetzt. Zahlungen aus dem EU-Budget werden dann generell an das Funktionieren des Rechtsstaats geknüpft. Kann das zu weiteren Differenzen mit diesen beiden Staaten führen?

Wenn allein die Vermutung besteht, dass europäische Steuergelder nicht ordnungsgemäß verwendet werden, können wir mit diesem Mechanismus künftig intervenieren. Deshalb werden wir in den nächsten Wochen bei verschiedenen Ländern in diese Richtung tätig werden.

Diese Länder werden auch Ungarn und Polen sein?