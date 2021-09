Szenen einer Ostküsten-Ehe

(c) Die Verwendung ist nur bei redaktioneller Berichterstattung im Rahmen einer Programmank�ndigung ab 2 Monate vor der ersten Auss

In Hagai Levis „Scenes of a Marriage“ ist die Frau die Besserverdienende und lässt die Ehe platzen: ein überraschend subtiles Bergman-Remake, fabelhaft gespielt, und jetzt auf Sky.

Hat der schwedische Regisseur Ingmar Bergman die Scheidungsraten in Europa beeinflusst? Zumindest hat man ihm das in den Siebzigerjahren vorgeworfen. Grund dafür war sein sechsteiliger Fernsehfilm „Szenen einer Ehe“, den er dann zum Kinofilm kondensierte.

1972 ließ Bergman darin seine Stammschauspieler Liv Ullman und Erland Josephson als Marianne und Johan fast durchwegs Beziehungsgespräche führen. Im Hintergrund passiert Wesentliches – er hat eine Affäre, sie wünscht die Scheidung, am Ende verbringen sie trotz neuer Beziehungen eine Nacht miteinander. Doch gezeigt wird das alles kaum, stattdessen wird es beredet. Über ein befreundetes Paar in der Krise meint Marianne anfangs, es kommuniziere wohl zu wenig, doch der Fortgang des Films zeigt: Reden kann vieles bedeuten, Öffnung, Tarnung, Hilferuf, Zerstörung. Per se helfen – das tut es nicht.