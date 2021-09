Softwareanbieter Toast peilt 20 Milliarden Dollar Börsewert an

Der vor zehn Jahren gegründete Restaurant-Softwareanbieter kann seine Aktien teurer verkaufen als erwartet.

Der Restaurant-Softwareanbieter Toast strebt eine Bewertung von 20 Milliarden Dollar (17 Milliarden Euro) bei seinem Börsengang am Mittwoch in New York an. Es seien 21,7 Millionen Aktien zu 40 Dollar verkauft worden, teilte Toast mit. Damit nimmt die Firma, deren Anwendungen in mehr als 48.000 Restaurants genutzt werden, fast 870 Millionen Dollar ein. Das ist deutlich mehr als erwartet wurde.

Zunächst hatte das 2011 gegründete Unternehmen die Preisspanne auf 34 bis 36 Dollar angehoben. Toast hilft Restaurants ihre über das Internet eingehenden Bestellungen zu bearbeiten, ein Liefernetzwerk zu betreiben und verschiedene Bezahlmöglichkeiten zu integrieren. Essenslieferdienste wie DoorDash, Uber Eats und Grubhub boomen in der Coronakrise.

(APA/Reuters)