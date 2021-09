Schauspieler Willie Garson gestorben

"Sex and the City"

Der Schauspieler erlag einem Krebsleiden, er wurde nur 57 Jahre alt.

Der US-Schauspieler Willie Garson - bekannt als Stanford aus "Sex and the City" - ist tot. Garson starb am Dienstag im Alter von 57 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie zahlreiche US-Medien unter Berufung auf den US-Sender HBO sowie Garsons Familie berichteten. Garson war vielen am besten aus der Serie "Sex and the City" als Carries bester Freund Stanford bekannt. Er hatte bereits Szenen für den bevorstehende Nachfolgeserie „And Just Like That ...“ gedreht. Der 1964 in New Jersey geborene Schauspieler hatte seinen Durchbruch in Hollywood mit Gastauftritten in US-Sitcoms wie "Cheers" und "Familienbande".

Abschied von Garson

Der Schöpfer von „Sex and the City", Darren Star, beschreibt Garson gegenüber dem Magazin „People“ als "süß, gefühlvoll und unglaublich witzig". "Willie hat uns alle mit seinem großen Herzen und seinem großzügigen Geist berührt", erinnert sich der Regisseur. "Der Mann hinter Stanford war ein liebevoller Vater, ein Mensch für seine Freunde und strahlte Freundlichkeit aus. Er ist viel zu früh gegangen.“ Der ausführende Produzent Michael Patrick King erzählte dem Magazin, dass Garsons "Geist" und "Engagement" am Set allgegenwärtig sind.

Darstellerin Cynthia Nixon würdigte ihren Co-Star und schrieb auf Twitter, dass er am Set „geliebt“ und „verehrt“ wurde. "So tief, zutiefst traurig, dass wir Willie Garson verloren haben. Wir alle haben ihn geliebt und es geliebt, mit ihm zu arbeiten. Er war auf der Leinwand und im wirklichen Leben endlos lustig. Er war eine Quelle des Lichts, der Freundschaft und der Showbusiness-Überlieferung. Er war ein vollendeter Profi – immer."

HBO Max gewährte den Fans unterdessen einen Blick auf die kommende Neuauflage der Erfolgsserie. Während der Emmy Awards am Sonntagabend veröffentlichte der Sender einen neuen Werbespot für „And Just Like That ...“.

