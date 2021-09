Marlene Kahler: Los Angeles statt Wien

Olympia-Starterin Marlene Kahler, 20, übersiedelte nach Los Angeles, um nun vier Jahre lang an der University of Southern California zu studieren und zu schwimmen. "Wahnsinn, was Schwimmen hier für eine Anerkennung bekommt!"

Schwimmerin Marlene Kahler ist sozusagen zur US-Legionärin geworden. In der zweiten August-Hälfte und damit nur wenige Wochen nach ihren Einsätzen bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio übersiedelte die Niederösterreicherin nach Los Angeles, um nun vier Jahre lang an der University of Southern California zu studieren und natürlich auch zu schwimmen. Ihr US-Aufenthalt in der Olympiastadt 2028 ist also bis ein Jahr nach den Spielen 2024 in Paris angesetzt.

Kahler ist von den Bedingungen an ihrem neuen Lebensmittelpunkt begeistert: "Der Uni-Campus und das ganze Umfeld und die Möglichkeiten machen es leicht, hier zu leben." Auch wenn sie bisher in der Südstadt für die österreichische Szene gute Trainingsverhältnisse hatte, ist das mit dem US-Standard nicht zu vergleichen. "Ich genieße hier alles sehr. Es ist ein Wahnsinn, was die Sportart Schwimmen hier für eine Anerkennung bekommt. Hier zählt Schwimmen wirklich auch zu einer Nationalsportart und das lässt sich auch spüren", berichtete Kahler der APA - Austria Presse Agentur.

Die 20-Jährige ist vom weiträumigen Gelände beeindruckt, angefangen von riesigen Kraftkammern bis zu den Pools. "Das Schwimmbad ist ein Outdoor-Pool mit sowohl 50-m-Bahnen als auch auf der Yard-Strecke, wenn man horizontal schwimmt." Der Fokus an den US-Unis gilt den Yard-Distanzen, ein Hauptaugenmerk gilt da der Verbesserung der Wende und Unterwasser-Phase. Vor den für März angesetzten NCAA-Finals geht es für Kahler in einige Duelle mit anderen Unis, für die internationalen Wettkämpfen wie WM im Mai und EM im August 2022 wird dann auf Meter-Bahnen umgestiegen.

"Jetzt heißt es zunächst, wieder zurück in Form kommen", ließ Kahler wissen, die bei ihren ersten Sommerspielen über Kraul-Distanzen 17. über 400 m, 19. über 1.500 m und 22. über 800 m wurde. Dabei gelang ihr die Verbesserung von zwei ihrer österreichischen Rekorde. In der Vielzahl an Bewerben will sie in den nächsten Monaten Wettkampfhärte bekommen: "So kann man am besten lernen wie man sich verhalten muss, wenn alle Muskeln schon wehtun." Unterstützt dabei wird sie inmitten von 59 Schwimmern von einem vierköpfigen Trainer-Team.

Aktuell trainieren alle gemeinsam, ehe die Aktiven in Gruppen eingeteilt werden und Kahler in die Langstrecken-Abteilung kommen wird. Hinsichtlich ihrer EM- und WM-Wettkampfplanung ist für sie bisher nur fix, dass es sich mit den Kurzbahn-Europameisterschaften Anfang November in Kasan nicht ausgehen wird. Mit den Kurzbahn-Weltmeisterschafen Mitte Dezember in Dubai sieht es laut OSV-Sportdirektor Walter Bär aber gut aus. Außer Langbahn-WM und -EM würde Kahler in diesem Wettkampfjahr auch gerne an der Universiade teilnehmen - sofern mit der Universität vereinbar.