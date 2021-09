F1-Granden kommen zum Rindt-Gedenken in Graz

(c) imago images / Motorsport Images (LAT Photographic via www.imago-images.de)

Bernie Ecclestone, Jean Todt und Stefano Domenicali kommen am 7. Oktober in die steirische Landeshauptstadt.

Hochkarätiger Besuch wird anlässlich der angekündigten Jochen Rindt-Gedenkfeierlichkeiten am 7. Oktober in Graz erwartet. Wie die Kommunikationsabteilung der Stadt Graz auf APA-Nachfrage bestätigte, haben der langjährige Formel-1-Chef Bernie Ecclestone, sein aktueller Nachfolger Stefano Domenicali und FIA-Präsident Jean Todt ihre Teilnahme an den Veranstaltungen in Graz bereits zugesagt.

Das Grazer Jochen Rindt-Jahr, das kommende Woche mit der Eröffnung der Ausstellung "Jochen Rindt, Mythos, Graz" (29.9.) in seine intensive Phase gerät, gipfelt am 7. Oktober in einem hochrangig besetzten Wirtschaftssymposium zum Thema "Automotive & Sicherheit". Es folgen die Einweihung des Jochen-Rindt-Platzes im neuen Stadtteil Reininghaus, ein Festakt im Rahmen der Ausstellung im GrazMuseum sowie weitere Veranstaltungen.

Außer den drei Formel-1-Granden werden auch die Witwe Jochen Rindts, Nina, Tochter Natascha und sein Halbbruder Uwe Eisleben in Graz erwartet. Wegen der herrschenden und gegebenenfalls zu erwartenden Covid-Bestimmungen wird es bei den Veranstaltungen restriktive Zugangsbeschränkungen geben. Auf der Website der Stadt Graz sind Live-Streams geplant.