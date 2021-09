Ifo kappt Wachstumsprognose für Deutschland 2021

"Die ursprünglich für den Sommer erwartete kräftige Erholung nach Corona verschiebt sich weiter", sagte der Ifo-Konjunkturchef.

Das Ifo-Institut senkt seine Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr wegen anhaltender Lieferengpässe in der Industrie. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte statt der noch im Juni erwarteten 3,3 nur um 2,5 Prozent zulegen, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Vorhersage der deutschen Wirtschaftsforscher. "Die ursprünglich für den Sommer erwartete kräftige Erholung nach Corona verschiebt sich weiter", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

Zugleich wurde die Prognose für 2022 von 4,3 auf 5,1 Prozent angehoben. 2023 soll es nur noch zu einem Plus von 1,5 Prozent reichen. Zum Vergleich: 2020 war Europas größte Volkswirtschaft wegen der Coronapandemie um 4,6 Prozent eingebrochen.

"Derzeit schrumpft die Produktion der Industrie als Folge von Lieferengpässen bei wichtigen Vorprodukten", sagte Wollmershäuser. Gleichzeitig erholten sich die Dienstleister kräftig von der Coronakrise. "Die Konjunktur ist gespalten", so der Ökonom. "Der plötzliche Anstieg der weltweiten Nachfrage hin zu langlebigen Konsumgütern, elektronischen Artikeln, sowie speziellen medizinischen Produkten hat viele Hersteller von industriellen Vorprodukten an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht." Zudem würden die globalen Lieferketten als Folge stark veränderter Warenströme vor enorme logistische Herausforderungen gestellt.

Dagegen dürften die privaten Konsumausgaben vom Abflauen der Coronakrise profitieren. Dazu würden günstigere Einkommens- und Beschäftigungsaussichten beitragen. So hätten zuletzt die Dienstleister deutlich mehr eingestellt, während Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit gesunken seien. Die Zahl der Arbeitslosen dürfte in diesem Jahr bei 2,6 Millionen liegen und soll bis 2024 auf 2,3 Millionen fallen.

Die Verbraucherpreise werden dem Ifo-Institut zufolge in diesem Jahr um 3,0 Prozent anziehen. 2022 soll die Inflationsrate dann auf 2,3 Prozent fallen, 2023 sogar auf 1,6 Prozent. Das Defizit im Staatshaushalt sehen die Experten in diesem Jahr bei 157,3 Mrd. Euro, doch soll es 2022 auf 52,1 Mrd. Euro schrumpfen. 2023 dürfte der Staatshaushalt dann erstmals wieder ausgeglichen sein. Diese Prognosen basieren auf der Annahme, dass nur die derzeit beschlossenen wirtschafts- und finanzpolitischen Pakete umgesetzt werden. Ob es dabei bleibt, ist fraglich, da nach der Bundestagswahl am Sonntag eine neue Regierungskoalition als wahrscheinlich gilt.

