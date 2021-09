Rund 1000 Brustkrebsfälle wegen Pandemie zu spät entdeckt

Auch Männer können an Brustkrebs erkranken: 2018 erkrankten in Österreich 63 Männer an der Krebsform.

Die Brustkrebsvorsorge ließ auch während des zweiten Lockdowns zu wünschen übrig: 30 bis 40 Prozent weniger Frauen nahmen die Empfehlung wahr. „Wir gehen davon aus, dass in ganz Österreich bei rund tausend Frauen Brustkrebs nicht oder deutlich verspätet diagnostiziert worden und inzwischen deutlich weiter fortgeschritten ist", sagt Christian Marth, Direktor der Uniklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Medizinischen Universität Innsbruck.

Im ersten Lockdown seien 60 Prozent weniger Brustkrebs-Neudiagnosen erfolgt, verdeutlichte Marth am Mittwoch in einer Aussendung die Problematik. Doppelt so viele Patientinnen würden nun erst dann kommen, wenn sie bereits Symptome haben. "Auch in Zeiten einer Pandemie darf man andere Krankheiten nicht vergessen", appellierte der Mediziner anlässlich des Brustkrebs-Monats Oktober.

Marth wies auf die hohe Bedeutung von Studien hin, wobei mittlerweile viele Frauen von sich aus nach der Teilnahme an einer Studie fragen würden. "Die Patientinnen begreifen, dass eine Studie eine Chance ist, heute schon die Therapie von morgen zu erhalten", berichtete der Klinikchef. Derzeit werde etwa bei einer von den aktuell 15 durchgeführten Studien erforscht, "ob es uns gelingt, Tumore bereits vor einer Operation verschwinden zu lassen, in dem wir Chemo- und Immuntherapie kombinieren".

Nur etwa jede fünfte Frau spricht auf Immuntherapie an

Allerdings wisse man derzeit noch nicht genau, für welche Patientinnen die Immuntherapie geeignet sei. Daher forsche man an entsprechenden Biomarkern, die besser vorhersagen sollen, wer auf diese spezielle Therapie anspricht. Derzeit würden nur 15 bis 20 Prozent auf eine Immuntherapie ansprechen. "Dieser Anteil ist noch gering", meinte Marth.

Marth erinnerte daran, dass auch Männer an Brustkrebs erkranken können. "Selten, aber doch werden auch Männer in der Gynäkologie behandelt", 2018 erkrankten 63 Männer in Österreich an der Krebsform. "Dadurch, dass Männer weniger Fettgewebe in der Brust haben, können Knoten zwar leichter ertastet werden. Im Gegensatz zu Frauen denken sie aber weniger daran, dass es sich um Brustkrebs handeln könnte". Daher würden sie auch oft erst dann zum Arzt gehen, wenn die Symptome bereits da seien, sagte Marth.