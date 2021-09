Brad Pitt verklagt Angelina Jolie

Hat Angelina Jolie ihren Ex-Mann Brad Pitt geschäftlich hintergangen? Um ihr gemeinsames Weingut Miraval ist ein Gerichtsstreit entbrannt.

Wie US-Medien berichten, soll Angelina Jolie angeblich mit hinterhältigen Mitteln versucht haben, ihren Ex-Ehemann Brad Pitt aus einem lukrativen Immobiliengeschäft herauszuhalten, bei dem es um ein gemeinsames Anwesen des geschiedenen Paares geht. Mit diesem Vorwurf beschäftigt sich mittlerweile auch ein Luxemburger Gericht, wo Brad Pitt eine Klage gegen seine Ex-Frau eingereicht hat.

Konkret wird Jolie beschuldigt, versucht zu haben, ihre 50-Prozent-Beteiligung am 164 Millionen Dollar teuren Chateau Miraval in Correns, Frankreich, zu verkaufen, ohne Pitt die erste Option zu geben, sie aufzukaufen, heißt es in den in Luxemburg eingereichten Papieren. Offizieller Inhaber des Weinguts ist eine französische Firma, deren Muttergesellschaft - um Steuern zu schonen - in Luxemburg angesiedelt ist und den Hollywood-Stars gehört.

Chateau Miraval

Laut den Gerichtsakten gehört Miraval im Detail einem Unternehmen, an dem Pitt ursprünglich über seine Firma Mondo Bongo 60 Prozent der Anteile hielt, während Jolie über ihre Firma Nouvel 40 Prozent hielt. Drei Jahre vor der Trennung im Jahr 2016 übertrug Pitt 10 Prozent des Nachlasses von Mondo Bongo an Jolie’s Nouvel, wodurch sie gleichberechtigte Aktionäre wurden. Das ehemalige Ehepaar soll im Rahmen ihrer Vereinbarung zugestimmt haben, sich gegenseitig um Erlaubnis zu bitten, wenn sie ihre Anteile jemals verkaufen würden.

Miraval (c) Getty Images for Sony Pictures (Antony Jones)

Teurer Rosenkrieg

Nach langjähriger Beziehung hatten die beiden Schauspieler 2014 geheiratet. Zwei Jahre später reichte Jolie die Scheidung von Pitt ein, die 2019 amtlich wurde. Sie forderte das alleinige Sorgerecht für die sechs Kinder. Mit 20 Jahren ist der älteste Sohn Maddox allerdings nicht mehr Teil des Rechtsstreits. Vor Gericht laufen seitdem Verhandlungen über die Aufteilung des Sorgerechts und der Finanzen.

>> Jolie will sich auch geschäftlich von Pitt trennen

(sh)