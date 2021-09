Online-Anmeldung für dritten Impfstich in Tiroler Arztpraxen

Man kann sowohl den gewünschten Arzt, als auch den Impfstoff auswählen.

In Tirol ist nun auch die Online-Anmeldung für den dritten Stich der Covid-Impfung bei den niedergelassenen Ärzten möglich. Die Anmeldung erfolgt über das Impfportal des Landes unter www.tirolimpft.at. Dort kann in einem Auswahlmenü der Arzt, der Impfstoff und der gewünschte Termin gewählt werden, teilte die Tiroler Ärztekammer am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Für den Präsidenten der Ärztekammer für Tirol, Artur Wechselberger, stelle die Impfung in den Arztpraxen eine wichtige Säule der Tiroler Impfstrategie dar. Die Erfahrungen der vergangenen Monate hätten deutlich gemacht, dass es nicht nur die Wohnortnähe, sondern oft auch das besondere Vertrauensverhältnis zu den niedergelassenen Impfärzten ist, warum sich Menschen für die Covid-19-Impfung entscheiden, meinte Wechselberger.

Derzeit stünden rund 140 Ärzte bei der Anmeldung zur Auswahl. Sie werden nun schrittweise Impftermine zur Buchung freischalten, hieß es. Wechselberger rechnete damit, dass in den kommenden Tagen und Wochen noch viele ärztliche Anbieter mit ihren Praxen hinzukommen werden. Er und der Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte, Momen Radi, appellierten an die Tiroler Bevölkerung, das breite Impfangebot des Landes anzunehmen und damit einen wichtigen Schritt zur eigenen Gesundheit und zur Bewältigung der Corona-Pandemie zu setzen.

