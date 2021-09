Steigende Gaspreise: Gewessler will Ökostrom forcieren

Die hohe Abhängigkeit von Importen müsse gemindert werden, so die Umweltministerin.

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) will als Antwort auf steigende Gaspreise in Europa einen "beschleunigten Umstieg auf erneuerbare Energien" vorantreiben. Dadurch soll die hohe Abhängigkeit von Importen von russischem Gas gemindert werden, sagte Gewessler am Mittwoch am Rande eines informellen EU-Ministertreffens in Slowenien.

Einen Beitrag leisten sollen auch die Anstrengungen im Bereich Energieeffizienz. "Das macht uns langfristig unabhängiger und widerstandsfähiger für Preisschwankungen, und das schafft uns auch Unabhängigkeit von wirtschaftlichen Interessen", so die Ministerin.

Sprunghafte Preisanstiege auf den europäischen Gasmärkten hatten in den vergangenen Tagen auch für politische Reaktionen gesorgt. Gas wird in vielen österreichischen Haushalten zum Heizen und Kochen benutzt, höhere Konsumentenpreise gelten als Inflationstreiber.

(APA)