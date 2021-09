Innenpolitik ruft erneut zur Impfung auf - mit Ausnahme der FPÖ

Zwölf Prozent der Corona-Patienten auf Intensivstationen könnten nach ihrer Genesung gesundheitsbedingt keiner Beschäftigung mehr nachgehen.

Am Mittwoch erneuerten die Klubobleute der ÖVP, Grünen, SPÖ und Neos ihren Impfaufruf.

Für mehr als 80 Prozent der Österreicher sei es selbstverständlich, sich regelmäßig impfen zu lassen. Unter den Kindern haben 85 Prozent einen Impfschutz gegen diverse Krankheiten, wie Mumps und Röteln, Tetanus, Influenza oder FSME („Zeckenimpfung“). „Das ist der Grund, warum in Österreich in den letzten Jahrzehnten viele schwere Erkrankungen und tausende Todesfälle verhindert werden konnten“, sagte SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Die Impfung gegen Kinderlähmung habe dazu geführt, dass diese Krankheit weltweit so gut wie ausgerottet wurde. „Das sollte auch unser Ziel sein, wenn es um Corona geht: schwere Erkrankungen und Todesfälle zu verhindern“, so Rendi-Wagner.

Rund 70 Prozent der impfbaren Bevölkerung seien schon - zumindest einmal - gegen das Coronavirus geimpft – „aber wir brauchen einen höheren Prozentsatz“, verwies ÖVP-Klubobmann August Wöginger auf andere Länder, die bereits eine Impfquote von bis zu 90 Prozent erreicht haben. Wegen der vielen Falschmeldungen auf Social Media sei es Wöginger ein Anliegen, „klarzustellen, dass 89 Prozent aller Covid-Intensivpatienten nicht vollständig immunisiert sind. Und zwölf Prozent jener Covid-Patienten, die eine intensivmedizinische Betreuung gebraucht haben, können nach ihrer Genesung gesundheitsbedingt keiner Beschäftigung mehr nachgehen. Diese Zahlen sollten uns zu denken geben."

Kickl hält Impfung für „unverantwortliches Experiment"

Für FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ist der Impfaufruf „ein unverantwortliches Experiment der schwarz-grünen Bundesregierung, dem nun auch die so genannte Opposition auf dem Leim gegangen" sei: „Die Zahlen zeigen eindeutig, dass die als ,Gamechanger' angepriesene Impfung nicht den Erfolg erzielt, der uns allen versprochen wurde. Die Bundesregierung weiß das, gibt es aber nicht zu, sondern erhöht den Druck auf jene Menschen, in unserem Land, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen nicht impfen lassen wollen. Dieser Druck führt zu einer Spaltung der Gesellschaft.“

(red.)