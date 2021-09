Zwei Österreicher bekommen ihre NFL-Chance

Mit den Defensiv-Spielern Leonel Misangumukini und Leon Balogh von den Vienna Vikings bekommen zwei Österreicher die Chance, ihre Tauglichkeit für die National Football League (NFL) unter Beweis zu stellen.

Das Duo erhielt eine Einladung für den International NFL Combine, eine Art Leistungstest, am 12. Oktober in London. Dies gab die NFL am Dienstag bekannt. Bis zu 50 Athleten - in erster Linie aus Europa - erhalten eine solche Einladung.

Die Tests werden im Tottenham Hotspur Stadium unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolviert. Balogh und Misangumukini wurden bereits in der Vergangenheit je einmal eingeladen. Schafft ein Spieler den Cut, darf er sich in den USA im Rahmen eines Trainingscamps beweisen. Auch dort wird wieder aussortiert. Aus rot-weiß-roter Sicht haben über diesen Weg schon Bernhard Seikovits (im Trainingskader der Arizona Cardinals) und Sandro Platzgummer (Trainingskader der New York Giants) den Weg zu NFL-Teams geschafft.

