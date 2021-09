Kurz wurde als Beschuldigter einvernommen

(c) imago images/SEPA.Media (Martin Juen via www.imago-images)

Der Kanzler wird der Falschaussage vor dem U-Ausschuss beschuldigt. Er wurde nun von einem Richter einvernommen. Ein Staatsanwalt der WKStA war auch dabei, durfte aber keine Fragen stellen.

Die ÖVP hielt sich zu der Beschuldigteneinvernahme von Bundeskanzler Sebastian Kurz lange bedeckt. Am Dienstag gab das Bundeskanzleramt schließlich bekannt, dass diese bereits stattgefunden hat. Kurz' Anwalt Werner Suppan hatte zuletzt erwirkt, dass diese nicht durch Staatsanwälte der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) stattfinden wird, sondern durch einen Richter. Das Verhältnis zwischen der Ermittlungsbehörde und der ÖVP ist angespannt. Kurz wird beschuldigt, vor dem U-Ausschuss eine Falschaussage getätigt zu haben.

„Ich bin froh, nach Monaten falscher Vorwürfe Anfang September mehrere Stunden die Möglichkeit gehabt zu haben, vor einem Richter zu den falschen Vorwürfen, die aufgrund einer Anzeige durch die Neos gegen mich erhoben wurden, Stellung zu nehmen“, sagt der Kanzler in einer Stellungnahme zur „Presse“. Wann die Vernehmung stattgefunden hat, dazu wollte man sich im Bundeskanzleramt nicht äußern. Dass man sich bisher nicht dazu geäußert habe, hätte damit zu tun, dass mit der Justiz Stillschweigen bis zu jenem Tag vereinbart wurde, an dem die Einvernahme in die Akte gegeben wird. Das sei eben heute, Mittwoch, heißt es aus dem Bundeskanzleramt.

WKStA war dabei

Nach Informationen der „Presse“ hat diese bereits am 3. September stattgefunden. Der vernehmende Richter soll Stephan Faulhammer gewesen sein. Er ist relativ frisch im Amt und wurde erst im Frühjahr für das Landesgericht Wien angelobt. Dabei war auch ein Vertreter der WKStA, Gregor Adamovic sowie ÖVP-Anwalt Werner Suppan laut „Presse"-Informationen.

„Dabei konnte ich ausführlich zur Bedeutung einer doppelten Verneinung, oder wie ein ,Na' auf ein ,Nie' zu werten sei, beziehungsweise auf Unterschiede in der Formulierung ,eingebunden im Sinne von informiert' und ,eingebunden im Sinne von involviert' Stellung nehmen und damit die ungerechtfertigten Beschuldigungen widerlegen und entkräften“, sagt Kurz.

Zu der Aussage brachte Kurz auch ein schriftliches Statement bei der Staatsanwaltschaft ein. Kurz weist darauf hin, dass „die Aussagen als Auskunftsperson vor dem Untersuchungsausschuss (...) meinem damaligen Wissens- und Erinnerungsstand entsprachen“. Er betont weiters, dass er nicht die Absicht hatte, eine falsche Aussage zu machen. Ob die Staatsanwaltschaft letzteres nachweisen kann, ist ein wesentlicher Punkt, ob es bei möglichem Prozess zu einer Verurteilung kommen kann. Das Delikt ist theoretisch mit bis zu drei Jahren Haft bestraft.

Falsch verstanden oder absichtliche Lüge?

Kurz wurde im U-Ausschuss zum Bestellungsvorgang von Thomas Schmid zum Öbag-Chef befragt. Er vermittelte damals vor dem U-Ausschuss den Eindruck, damit nur wenig zu tun gehabt zu haben. Die Staatsanwaltschaft sieht in der Chat-Auswertung verschiedener beschlagnahmter Handies aber das Gegenteil als belegt.

Kurz beschwert sich in seiner Äußerung auch darüber, dass er das Gefühl gehabt habe, dass seine Antwort vom Neos-Abgeordneten Helmut Brandstätter verdreht worden sei. Er räumt aber auch ein, dass seine Antwort missverständlich gewesen sein könnte. Das sei ihm selbst beim Lesen des Protokolls aufgefallen, darum habe er auch nachträglich versucht, eine Klarstellung zu erreichen.