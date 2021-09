"Etwas ergreifend": Rolling Stones ohne Charlie Watts

Zum Auftakt ihrer US-Tour gedachte die Band ihres verstorbenen Schlagzeugers.

Es sei eine „etwas ergreifende Nacht für uns“ (“a bit of a poignant night for us"), sagte Mick Jagger, „denn es ist unsere erste Tour seit 59 Jahren ohne unseren geliebten Charlie Watts. Wir alle vermissen Charlie sehr. Wir vermissen ihn als Band, wir vermissen ihn als Freund auf und

hinter der Bühne. Wir haben so viele Erinnerungen, und ich kann mir denken, dass ihr, wenn ihr uns schon einmal gesehen

habt, auch Erinnerungen an Charlie habt. Hoffentlich erinnert ihr

euch an ihn, wie wir es tun, deshalb wollen wir Charlie diese Show

widmen.“ Nach dieser Ansprache hob Jagger eine Flasche, prostete dem Publikum zu und trank er Bier (?) auf den am 24. August gestorbenen Drummer. Gitarrist Ron Wood ergänzte: „Charlie, we're praying for you and playing for you.“

Schlagzeug spielte Steve Jordan. Dieser Auftritt – der Auftakt zur US-Tour, die am Sonntag in St. Louis beginnt – fand vor nur 300 Zusehern in Foxborough, Massachusetts, statt, geladen hatte Robert Kraft, Besitzer der Football-Mannschaft New England Patriots. Die Stones spielten 15 Songs, darunter ein vorbildlich krachendes „19th Nervous Breakdown“, den Lockdown-Song „Living in a Ghost Town“ und „Trouble's A-Comin'“ von den Chi-Lites. Die sonstige Setlist war traditionell: „Let's Spend the Night Together“, „Tumbling Dice“, „Under My Thumb“, „You Can't Always Get What You Want“, „Midnight Rambler“, „Miss You“, „Start Me Up“, „Gimme Shelter“, „Sympathy for the Devil“, „Jumpin' Jack Flash“, „(I Can't Get No) Satisfaction“.