Corona-Impfzertifikat von Präsident Macron illegal publiziert

Mitarbeiter des staatlichen Gesundheitswesen verbreiteten die Impfbescheinigung Macrons auf sozialen Medien. Ihnen wird ein schwerer Verstoß gegen die ärztliche Ethik und Schweigepflicht vorgeworfen.

Nach dem Auftauchen des Covid-19-Impfzertifikats des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in sozialen Netzwerken haben die Behörden die Verantwortlichen gefunden. Man habe jene Gesundheitsmitarbeiter identifiziert, die irregulär auf die Daten zugegriffen und dabei schwer gegen die Berufsethik verstoßen hätten, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Paris am Mittwoch von der staatlichen Krankenkasse.

Der nationale Rat der Ärztekammer teilte mit, dass nun auf lokaler Ebene über die Folgen für die Betroffenen entschieden werde. Dabei war von einem schweren Verstoß gegen die ärztliche Schweigepflicht die Rede. Näheres zu den Personen wurde nicht bekanntgegeben.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass das Impfzertifikat des 43-Jährigen im Netz zirkuliert. Auf Bildern waren ein QR-Code sowie Name, Geburtsdatum und Impfinformationen des Präsidenten zu sehen. Der Präsidentenpalast bestätigte die Echtheit des verbreiteten Codes. Dem Élyséepalast zufolge haben Frankreichs Gesundheitskräfte Zugriff auf ein zentralisiertes System mit Impfzertifikaten. Aus dem Kreise dieses Personals sei Macrons QR-Code aus Versehen oder mit Absicht in Umlauf gebracht worden. Regierungssprecher Gabriel Attal erklärte, ein neuer Code könne eingerichtet und der alte deaktiviert werden.

(APA/DPA)