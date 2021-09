Merkels schützende Hand verschwindet über Osteuropa

Polen und Ungarn müssen nach der deutschen Wahl mit verhärteten Fronten in der EU rechnen.

Ein letztes Mal stand sie in Warschau vor dem Regierungsgebäude. Sie posierte neben Regierungschef Mateusz Morawiecki, machte die Raute und versprach, sich persönlich für eine Lösung der Differenzen zwischen Polen und der EU einzusetzen. Das war vergangene Woche. Und es erinnerten sich einige in der nationalautoritären PiS-Regierung an Angela Merkels Antrittsbesuch nach ihrer Wiederwahl 2017. Damals reiste sie sofort im Anschluss an ihre Angelobung an, versuchte die bereits von der EU-Kommission kritisierte polnische Regierung sanft in Richtung Deeskalation zu drängen. Allein ihr rascher Besuch wurde bei den Gastgebern als Annäherung verstanden.

Merkel war es immer wieder gelungen, die Spannungen zwischen West- und Osteuropa zu kalmieren.