Am Donnerstagmorgen sind Aktivisten der NGO Greenpeace ins Wiener Rathaus eingedrungen und haben ein Banner an einem der Türme gehisst.

Am Donnerstagmorgen sind einige Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace ins Wiener Rathaus eingedrungen. Eigenen Angaben zufolge besetzten rund 20 Aktivisten ab 8 Uhr morgens das Büro von Bürgermeister Michael Ludwig.

Zudem haben die Mitglieder der NGO ein großes Banner mit dem Schriftzug „Lobau bleibt“ am westlichsten Turm des Rathaus-Gebäudes angebracht. Greenpeace fordert damit von Bürgermeister Ludwig einen „sofortigen Baustopp des gesamten Lobau-Autobahnprojekts und eine komplette Neubewertung der Straßenbauten“, wie es in einer Aussendung heißt.

„Seit Wochen ignoriert Bürgermeister Michael Ludwig die Stimmen der jungen Menschen in seiner Stadt, und er ignoriert die Wissenschaft, die vor den Folgen dieses fossilen Wahnsinnsprojekts warnt. Darum bringen wir den Protest heute ins Zentrum der Macht“, sagte auch die Greenpeace-Sprecherin Klara Maria Schenk. Vonseiten der Stadt Wien und des Bürgermeister-Büros gab es gegenüber der „Presse“ bisher keine Reaktion.

Die Aktion findet einen Tag vor dem weltweiten Klimastreik statt, der auch in Österreich von zahlreichen Organisationen und Klimaaktivisten begangen wird und in dessen Vorfeld eine Reihe an Aktionen angekündigt worden waren. In Wien richtet sich die Kritik der Proteste vor allem an die Stadt Wien und deren Straßenbauprojekte rund um Lobautunnel und Stadtstraße. Aktivisten haben in den vergangenen Wochen mehrere Baustellen der zukünftigen Stadtstraße besetzt.

Erst am Montag hatte die Klimaprotestbewegung Extinction Rebellion die Zentrale der SPÖ in der Wiener Löwelstraße besetzt. Als Grund für die Aktion nannte die Organisation ebenfalls den geplanten und "von der SPÖ zu verantwortenden Bau der Stadtautobahn in Hirschstetten".

(red.)