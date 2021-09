Mailänder Modewoche im Schnelldurchlauf

In der lombardischen Metropole wurden wieder die Designerdefilees für die Saison Frühling/Sommer 2022 gezeigt. Die wichtigsten Shows der "Milano Moda Donna" sehen Sie hier.

43 Liveshows und 22 digitale Defilees stehen in Mailand auf dem Programm der laufenden Fashion Week. Nach schwierigen Monaten feiert man hier, wo 2020 die europäische Coronakrise ihren Anfang nahm, den Neubeginn mit Zuschauern. Bei den letzten Ausgaben hatte es mehrheitlich digitale Events gegeben.

Prada

Prada (c) 2021 Getty Images

Die Show von Prada war die erste Gelegenheit, die Arbeit von Miuccia Prada und Raf Simons auf dem Laufsteg im Doppelpack zu sehen. Das Modehaus veranstaltete gleich zwei Shows, eine zu Hause in Mailand und die andere im Bund One in Shanghai. Gezeigt wurde eine durch die Gen Y inspirierte neue Sexiness.

Missoni

Missoni (c) 2021 Getty Images

Alberto Caliri hat sich für Angela Missoni dem Sex-sells-Zeitgeist angeschlossen und das charakteristische Zickzack der Marke hinter sehr viel Haut platziert.

Emporio Armani

Emporio Armani (c) 2021 Getty Images

Fashion Week und Geburtstag, da kommt einiges zusammen. Giorgio Armani feierte 40 Jahre Emporio Armani mit einer besonders fröhlichen und jugendlichen Kollektion. Seine Vorschau für den nächsten Frühling und Sommer zeigte Herren- als auch Damenmode, beginnend mit Denim-Anzügen in dunklen Tönen für sie und Patchwork für ihn, bevor es mit zarten Chiffony-Minikleidern und außergewöhnlichen Leder-Accessoires weiterging. Die Präsentation endete im Farbrausch.

Max Mara

Max Mara (c) 2021 Getty Images

Seine neuen Stücke für Max Mara hat Kreativdirektor Ian Griffiths von der französischen Schriftstellerin Françoise Sagan schreiben lassen. Also nein, nicht wirklich, sie lebt schon lange nicht mehr. Aber die Inspiration lieferte ihr Hauptwerk. Mit "Bonjour tristesse" wurde Sagan als 18-Jährige zum Literaturstar. Die Verfilmung 1958 mit Jean Seberg in der Hauptrolle findet sich in der neuen Kollektion wieder. Weniger war es die modische Ausstattung der Hauptfigur, als die lockere Stimmung des Stoffs, die sich in den Entwürfen spiegelt, sie sind leicht und pragmatisch.

Etro

Etro (c) 2021 Getty Images

Blumenmuster, Mandala-Symbole, Paisley-Print und 90er-Jahre-Bohème. Veronica Etro wollte mit ihrer neuen Kollektion „Natur, Positivität und Liebe mit einer Explosion von Farben feiern“ und damit das „Erwachen und die Wiedergeburt“ nach der Pandemie markieren. Ob Tages- oder Abendgarderobe spielt keine Rolle.

Jil Sander

Jil Sander Beigestellt

Das Mode-Ehepaar Lucie und Luke Meier haben das Haus Jil Sander wieder auf Vordermann gebracht. Für den kommenden Sommer schicken sie neue Farben ins Rennen. Die gewohnt kastenförmigen, übergroßen oder leicht taillierten Schnitte wurden in helle Pastelltöne getaucht.

Fendi

Fendi (c) 2021 Getty Images

Fendi-Designer Kim Jones führte bei der Eröffnung der Mailänder Fashion Week seine Models in die Disko (in einer Zeit, als von 2G noch jahrzehntelang nicht die Rede war). Es war Jones' erste Laufsteg-Show seit seinem Eintritt in das italienische Luxusunternehmen. In Anspielung auf die Blütezeit des Studio 54 und des Disco-Glamours der 1970er-Jahre gingen die Models in wuchtig-weichen Federkleidern, fließenden Seidenhüllen und mächtigen Mänteln auf den Laufsteg.

Roberto Cavalli

Roberto Cavalli (c) Getty Images (Pietro S. D´Aprano)

Fausto Puglisi machte sich für Roberto Cavalli an die Arbeit, um das Attribut sexy in neue Formen zu gießen. Die gesamte Fellmuster-Palette der afrikanischen Big Five und Lackleder durften dabei natürlich nicht fehlen.

N°21

N21 IDI.show

Minikleider treffen Federborten, Slip-On-Schuhe auf Cellophan-Fransen, mit der N°21 Damen- und Herrenkollektion für Frühjahr/Sommer 2022 setzt Kreativdirektor Alessandro Dell’Acquasauf auf sein Gespür für Handarbeit. Das Thema der Kollektion lautet Versuchung - die Versuchung, verschiedene Couture-Lösungen abzumischen. Das auffälligste Merkmal sind die breit angewandten Stricktechniken.

(sh)