EZB-Währungshüter denken über Zeit nach Krisenmodus nach

Angesichts des Inflationsdrucks gibt es offenbar eine Bereitschaft, den Ankauf von Anleihen zurückzufahren.

Angesichts erhöhter Inflationsrisiken denken EZB-Währungshüter über ein Abschalten ihres Corona-Krisenprogramms im Frühjahr nach. Wie Reuters von mehreren mit der Diskussion in der Führungsetage vertrauten Personen erfuhr, halten viele Notenbanker die Projektionen der EZB zur Inflation für zu niedrig gegriffen. Darin wird für 2021 eine Teuerungsrate von 2,2 Prozent unterstellt, die 2022 auf 1,7 Prozent fallen soll.

Doch jüngste Daten bestärken die Skeptiker darin, dass die Teuerung nächstes Jahr nahe oder über der Zwei-Prozent-Marke liegen könnte. Dies liefere weitere Argumente für ein Aus des in der Coronakrise eigens geschaffenen Anleihen-Ankaufprogramms PEPP Ende März.

Lagarde signalisierte Entscheidung im Dezember

EZB-Chefin Christine Lagarde hat bereits signalisiert, dass auf der Dezember-Sitzung über die Zukunft dieser Käufe entschieden wird. Ende des Jahres liegen dann auch neue Prognosen der Europäischen Zentralbank zur Inflation vor. Um keine Verwerfungen an den Finanzmärkten zu riskieren, soll der Übergang aus dem Krisen- in den Normalmodus im kommenden Frühjahr möglichst reibungslos gestaltet werden. Einige der kontaktierten EZB-Führungsmitglieder zeigten sich offen für eine zeitweilige Aufstockung des kleineren und älteren Anleihenkaufprogramms APP. Dessen monatliche Kaufvolumina von 20 Milliarden Euro fallen derzeit deutlich geringer aus als die des PEPP, das mit einem Gesamtvolumen von 1,85 Billionen Euro weit größer angelegt ist.

Im Gespräch ist nun den Insidern zufolge, das monatliche APP-Volumen ab dem Frühjahr womöglich zu verdoppeln. Dabei solle aber auf jeden Fall ein Enddatum festgelegt werden. Doch gibt es auch Stimmen, die ein monatliches Kaufvolumen von 40 Milliarden Euro für zu hoch halten. EZB-Ratsmitglied Madis Müller hatte jüngst zugleich Spekulationen gedämpft, die Zentralbank könnte das APP aufstocken. Dies sei nicht notwendigerweise der beste Weg, um die Finanzmärkte weiter reibungslos funktionieren zu lassen, betonte er.

Ein Übergang von den PEPP-Käufen hin zu den APP-Käufen birgt manche Schwierigkeiten. Denn die EZB kann dann nicht mehr so leicht verstärkt Anleihen von Staaten erwerben, die die geldpolitische Hilfe am meisten benötigen. Sie muss beim APP festgelegten Länderquoten zumindest grob folgen - dem sogenannten Kapitalschlüssel. Das als Kriseninstrument in der Pandemie geschaffene PEPP-Programm bietet dafür mehr Spielraum. Allerdings besteht auch bei den APP-Transaktionen einige Bewegungsfreiheit.

Stärkere Abweichung von Kapitalschlüssel möglich

Bei den Überlegungen für das weitere Vorgehen nach dem Ende des akuten Corona-Krisenmodus denken manche Währungshüter laut den Insidern konkret darüber nach, ob sie auch beim APP künftig stärker vom Kapitalschlüssel abweichen sollten. Dies könnte als ein potenzieller Sieg für höher verschuldete Länder wie etwa Italien gewertet werden, die in der Vergangenheit an den Finanzmärkten unter Druck geraten seien, hieß es in Gesprächen mit EZB-Führungsmitgliedern.

