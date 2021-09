Testessen in der Skybar

Wir essen wie vor 17 Jahren mit breiterem Blick auf den Dom und stellen fest: Früher war nicht alles besser.

Im September 2004 durfte ich eine ­meiner ersten Restaurantkritiken in der „Presse“ schreiben und veröffentlichen. Beim Besuch des neuen „Sky Restaurants“ im letzten Stock des allseits bekannten Steffl-Kaufhauses hatten mich offenbar vor allem die Preise beschäftigt: „Beliebte Adressen für Touristen sind (in allen Städten der Welt) Restaurants hoch oben mit Blick auf die Dächer. Eine Erklärung dafür, dass im Sky im Kaufhaus Steffl die Preise hoch wie die Lage sind. Höhensteuer sozusagen. Eine gute Rindssuppe mit Einlage kommt mit 5,6 Euro vergleichsweise günstig, der Salat zum lang abgehangenen guten Steak (22,2 Euro) um sechs Euro sorgt für leichte Verblüffung beim Zahlen. Der Kalbsrücken mit Eierschwammerln und wenig bissfesten Tagliolini (21 Euro) hat zuvor zumindest die Geschmacks­nerven beruhigt.“

Skybar Christine Pichler

Zeiten und Schreibstil haben sich ­geändert, Inflation gab es auch noch. Das einstige Luxusrestaurant gibt sich heute casual, die Terrasse wurde vergrößert und jüngst schön und neu gestaltet. Einen ­besseren Blick über die Wiener Innenstadt und auf den Dom hat kein anderes Lokal in Wien. Küche und Karte wurden auch auf eine jüngere, vielleicht etwas beliebige Linie gebracht. Da stehen dann die Bowls neben den Steaks und der Pasta. Eigentümer Hand Schmid schwört auf das Backhendl, und ich muss ­gestehen: So schmeckt tatsächlich eines der besten der Stadt. Das Steak überzeugt dank mürber Konsistenz, leider wurde es trotz Abfrage zuvor mehr rare als medium rare, aber wir wollen nicht ­kleinlich kauen und beißen.

Wirklich lustig ist eine Nachbestellung eines Gerichts, das am weiblich besetzten Nebentisch offenbar alle glücklich macht: Statt böser weißer Kohlehydrate-Pasta werden Zucchinistreifen-Spaghetti mit Tomaten und Co. serviert. Das gab es 2004 trotz „Sex and the City“ nicht. Wirklich empfehlenswert ist auch Beef Tatar, das nicht zu mild wurde. Die Rindssuppe mit Einlage kostet übrigens 2021 exakt 6,5 Euro. Früher war eben nicht alles ­besser, manchmal ist es das heute.