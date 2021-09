Was bedeuten die sinkenden Coronazahlen?

1707 Neuinfektionen wurden am Donnerstag in Österreich gemeldet.

Seit einigen Tagen zeigt sich ein Trend der sinkenden Coronazahlen - in Österreich, aber auch weltweit. Doch schon im letzten Jahr gab es einen ähnlichen Effekt, bevor die Zahlen rasant anstiegen.

Der Blick auf die Coronazahlen sorgte in den letzten Tagen bei vielen für eine positive Überraschung: 1707 Neuinfektionen wurden etwa am Donnerstag in Österreich gemeldet, damit setzte sich der leichte Trend der sinkenden Coronazahlen fort. Nicht nur in Österreich, weltweit gibt es derzeit weniger Fälle, so die Weltgesundheitsorganisation (WHO).