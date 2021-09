Evergrande auf Messers Schneide

Nach einem kurzen Hoffnungsfunken kippte die Stimmung an den Börsen wieder. Chinas Führung bereitet sich auf den Zusammenbruch des Immobilienentwicklers vor.

China lässt Evergrande fallen. Ganz nach dem Motto eines chinesischen Sprichwortes: „Das Huhn töten, um die Affen zu erschrecken.“ Doch ist der zweitgrößte Immobilienentwickler Chinas wirklich nur ein Huhn? Und wer wird sich von dem Schreck nicht erholen?

Offiziell schweigen Chinas Behörden noch immer. Dabei ist seit dem 8. September von Zahlungsausfällen die Rede, und Anleger verlangen panisch ihr Geld. Nun zerstört ein Bericht des „Wall Street Journal“ jede Hoffnung auf Rettung. Demnach tritt der Staat an die lokalen Regierungen heran, sich auf einen möglichen Zusammenbruch des Immobilienkonzerns vorzubereiten. Es wäre Chinas größte Pleite seit Beginn der Reform- und Öffnungspolitik Ende der 1970er-Jahre.

Großaktionär steigt aus

Einer macht sich jetzt schon aus dem Staub. Der Hongkonger Tycoon Joseph Lau war als Hauptinvestor bei dem Börsengang im Jahr 2009 beteiligt und pflegte viele Jahre ein enges Verhältnis zu Evergrande. Doch nun will seine Immobilen-Investmentgesellschaft Chinese Estates Holdings, der zweitgrößte Aktionär des schuldenbeladenen Unternehmens, seine gesamte Beteiligung innerhalb eines Jahres verkaufen. Aktuell hält Chinese Estates 751,1 Millionen Aktien. Auf Basis des Schlusskurses der Aktie von Donnerstagfrüh könnte der Großaktionär einen Verlust von 9,49 Milliarden Hongkong-Dollar (rund eine Milliarde Euro) verbuchen. Aktuell hält die Holding noch 5,66 Prozent an Evergrande. Die Frau von Lau besitzt einen separaten Anteil von 1,48 Prozent.

Nach dieser Nachricht drehten die Aktien-Futures am Donnerstag von einem fast 30-prozentigen Plus ins Minus. Zuvor hatte die Hoffnung, das Unternehmen könne gerettet werden, die Investoren in einen regelrechten Kaufrausch versetzt. Unklar blieb aber zunächst, ob Evergrande Zinsen für eine Anleihe wie versprochen bedienen kann. In den nächsten Tagen werden zudem weitere Zinsen für festverzinsliche Wertpapiere fällig.

Sorge um Chinas Banken

Eine Insolvenz könnte einen Dominoeffekt auslösen. Denn die Schulden belaufen sich auf gut 300 Mrd. Dollar. In Europa entspricht das den Schulden eines ganzen Staats, nämlich Griechenlands. Selbst wenn die Regierung Evergrande übernehmen und in drei separate Unternehmen aufteilen wollte, wie es das Online-Portal Asia Markets kolportiert hat, kommen auf die Anleger Verluste zu.

Ein Großteil des Wohlstands und der Wirtschaftstätigkeit ist seit drei Jahrzehnten mit dem massiven Boom des Immobilienmarkts in China verknüpft. Die Talfahrt Evergrandes könnte die Wachstumsdynamik ausbremsen. Schon vor der derzeitigen Zitterpartie der Finanzmärkte verlangsamte sich das chinesische Wachstum. Die Bank of America hatte jüngst ihre dreijährige BIP-Prognose für das Land gesenkt und dies mit dem Ausbruch der Delta-Variante und der Verschärfung der Kontrollen für den Immobiliensektor begründet.

Inzwischen stiegen die Kreditkosten für andere chinesische Bauträger mit Ramschstatus, und Zweifel an der Gesundheit einiger kleinerer chinesischer Banken kommt auf. Einige fürchten einen „Lehman-Moment“. Der Zusammenbruch der US-Investmentbank hatte 2008 Schockwellen durch das globale Finanzsystem geschickt, viele Banken brauchten Staatshilfen.

Soziale Unruhen

Noch dominieren die Evergrande-Kräne die Skyline vieler Städte Chinas. Rund 1300 Immobilienprojekte betreibt die Gesellschaft, bei der 200.000 Menschen arbeiten und mehrere Millionen jährlich für Bauarbeiten angeheuert werden. Inzwischen hat die Elektrofahrzeugsparte der Gruppe die Bezahlung ihrer Mitarbeiter und Zulieferer eingestellt.

Viele Kleinanleger haben ihr Geld in Evergrande-Finanzprodukte gesteckt. Einige von ihnen sowie Hauskäufer und Lieferanten protestieren landesweit vor Evergrande-Büros. Lässt Chinas politische Führung den Konzernriesen tatsächlich fallen, bleiben Millionen Chinesen auf ihren ausstehenden Zahlungen sitzen. Eine Eskalation in der Gesellschaft ist nicht ausgeschlossen. Vielleicht folgt die Volksrepublik doch noch Konfuzius, der sagte: Wer am falschen Faden arbeitet, zerstört das ganze Gewebe.[RT9DB]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.09.2021)