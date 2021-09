Das Erfolgsrezept der Kunterbunt-Koalition in Israel

Die inhomogene Regierung des rechstgerichteten Premiers Naftali Bennett hat in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit konsequent auf Pragmatismus gesetzt,

Vielleicht ist das Erstaunlichste, was sich über Israels neue Regierung feststellen lässt, die Tatsache, dass es sie noch gibt. Als sich Mitte Juni acht denkbar unterschiedliche Parteien verbündeten, zweifelten viele an der Langlebigkeit dieser Koalition. Erst im Mai hatte das Land eine militärische Eskalation zwischen islamistischen Terrorgruppen in Gaza und der israelischen Armee erlebt, während innerhalb des Landes jüdische und arabische Radikale aufeinander losgingen. Wie sollten nun, nur Wochen später, arabische Islamisten mit rechten Zionisten zusammenarbeiten, säkulare Linke mit religiösen Nationalisten regieren?