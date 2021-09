Ryder Cup: Die Beschwörer des Teamgeists

Gewinnen wird das prestigeträchtige Golf-Duell die bessere Einheit. Was können und müssen Kapitäne bei zwölf Golfprofis bewirken? Die Interpretationen einer undankbaren Rolle.

Es war eine Charme-Offensive, die Europas Team an den Trainingstagen lanciert hat. Als „Cheeseheads“ stellten sie sich dem US-Publikum und ernteten dafür Applaus. Denn was einst als spöttische Bezeichnung für Leute aus Wisconsin und insbesondere Fans der Footballer aus Green Bay gedacht war, tragen sie hier inzwischen mit Stolz – als Schaum-Käsestücke auf dem Kopf. Europas Golfer warfen in Whistling Straits ihre als Souvenir auf die Ränge, in Covid-Zeiten von verbotenen Autogrammen oder Abklatschen ein heiß begehrtes Erinnerungsstück.