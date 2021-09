Kann es am Sonntag eine Überraschung geben?

Der deutsche Wahlkampf bescherte den Meinungsforschern einen neuen Aufmerksamkeitsrekord. Aber ihre Zunft lag schon öfter daneben – Stichwort Brexit. Wie verlässlich die Umfragen sind und wie sie den Wahlkampf prägten.

Berlin. Wer verstehen will, warum Meinungsforscher in der Nacht auf Sonntag vielleicht schlechter schlafen als sonst, muss nur ein paar Monate zurückblicken. Am 4. Juni 2021, zwei Tage vor der Landtagswahl im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt: Das nicht völlig unumstrittene Institut Insa publizierte eine letzte Umfrage für die „Bild“-Zeitung. Darin stürzte die CDU auf 27 Prozent ab. 48 Stunden später war klar, dass es ein schlechter Abend für die Meinungsforscher werden würde: 37,1 Prozent hatten die CDU gewählt.