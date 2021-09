Evergrande lässt Zahlungsfrist verstreichen

Die Sorgen vor einem Zusammenbruch des chinesischen Immobilienkonzerns ebben nicht ab. Insidern zufolge wurden bereits Vorbereitungen für einen möglichen Kollaps Evergrandes getroffen.

Der mit insgesamt 305 Milliarden Dollar verschuldete Immobilienkonzern Evergrande hat Schwierigkeiten, seine Verbindlichkeiten zu bedienen. Das Unternehmen ließ die Frist für eine 83,5 Millionen Dollar Zinszahlung eines Dollar-Bonds kommentarlos verstreichen. In der kommenden Woche werden weitere 47,5 Millionen Dollar einer anderen Anleihe fällig. "Es gibt keinen Präzedenzfall in der Größe von Evergrande", sagte Howe Chung Wan, Anleihe-Chef beim Vermögensverwalter Principal Global. "Wir müssen abwarten, wie sich die Sache in den nächsten Tagen entwickelt."

Experten fürchten bei einem Kollaps des Immo-Giganten schwerwiegende Folgen für das chinesische Finanzsystem. Auch Auswirkungen in anderen Ländern halten manche für möglich. Wie das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Insider berichtete, hätten die Behörden in Peking die Lokalregierungen darum gebeten, Vorbereitungen für einen möglichen Zusammenbruch Evergrandes zu treffen. Der Konzern selbst hat Finanzberater engagiert, die eine Restrukturierung ausarbeiten sollen.

Europäische Banken zeigen begrenztes Engagement

EZB-Präsidentin Christine Lagarde sieht durch die Krise beim hoch verschuldeten Immobilienkonzern China Evergrande keine großen Folgen für das europäische Finanzsystem. Die Probleme seien derzeit auf China zentriert, sagte Lagarde in einem am Freitag veröffentlichten Interview des TV-Senders CNBC. "Für Europa kann ich sagen, dass das direkte Engagement begrenzt ist." Die Europäische Zentralbank (EZB) schaue sich die Situation aber an und beobachte sie, sagte Lagarde. "Die Finanzmärkte sind miteinander verbunden und ich habe sehr lebhafte Erinnerungen an die jüngsten Börsenentwicklungen in China, die sich auf die ganze Welt auswirkten."

Der Chef der US-Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, hatte zuletzt erklärt, mögliche Auswirkungen auf US-Unternehmen durch die Schuldenprobleme von Evergrande seien begrenzt. Dagegen warnte die Schweizer Notenbank SNB davor, die Situation zu verharmlosen und es als lokales Problem in China zu betrachten.

