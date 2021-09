Lobautunnel, Stadtstraße und Co: Auch in Wien finden Demonstrationen im Rahmen des weltweiten Klimastreiks statt.

Fridays for Future richtet heute den achten weltweiten Klimastreik aus. In Wien startet der Protest um 12 Uhr am Praterstern in der Leopoldstadt. In ganz Österreich nehmen 14 Städte an der Aktion teil. Weltweit sind es über 1200.

Die zentrale Forderung der Aktivisten sind verstärkte Klimamaßnahmen, damit das 2015 beim Pariser UN-Klimagipfel vereinbarte Ziel, den Temperaturanstieg auf eineinhalb Grad zu begrenzen, eingehalten werden kann. Wie Fridays for Future in einer Aussendung bekannt gab, sind weltweit mehr als 1200 Städte an den heutigen Klimaprotesten beteiligt.

In Wien werden bei der heutigen Aktion auch regionale Probleme thematisiert. Seit August blockieren Klimaaktivisten die Baustelle der Wiener Stadtstraße in Hirschstetten (Donaustadt). Insgesamt sind es in Wien über 100 Organisationen, Gewerkschaften und Initiativen, die am Klimastreik teilnehmen werden, neben den bekannten Umweltschutz-NGOs auch Rotes Kreuz, die Plattform für menschliche Asylpolitik oder die Gewerkschaft ÖGB.

Die bisherigen Streiks in Österreich riefen zum Teil Tausende

Aktivisten und Aktivistinnen auf die Straße. Die bisherige Rekordmarke wurde bei der "Earth-Strike"-Demo vor fast genau zwei Jahren erreicht: In Wien waren laut einer Schätzung der Polizei rund 30.000 Personen auf der Straße, in Innsbruck zählte man bis zu 18.000.

Nach Corona hoffen Fridays for Future erneut auf starken Zustrom, der seit 2020 pandemiebedingt abgenommen hat. "Wir stehen jetzt an einem historischen Wendepunkt", so Aktivistin Katrin Hipmair in einem aktuellen Statement. "Wir können dabei zusehen, wie Politik und Wirtschaft durch ihr Nichts-Tun unsere Zukunft zerstören. Oder wir stehen gemeinsam für eine klimagerechte Welt auf, in der unser Überleben gesichert ist und niemand zurückgelassen wird."

