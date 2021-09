Tausende nahmen in 14 österreichischen Städten teil. Längst gehen nicht mehr nur Jugendliche für „Fridays for Future" auf die Straße.

„What do you want?“, rufen drei junge Leute von einer kleinen zusammengezimmerten Bühne herunter. „Climate justice“, tönt es aus der Menge. „And when do you want it?“ „Now“, schreien die Demonstranten zurück.